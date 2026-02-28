Vali Atay'dan Öğrencilere İftar

GÜMÜŞHANE Valisi Cevdet Atay, üniversite öğrencileriyle iftar yaptı.

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Programa Yurt Hizmetleri İl Müdürü Necati Köksal ile Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi KYK Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Celalettin Karabulut da katıldı. İftar öncesi öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemek alan Vali Atay, aldığı yemeğin ücretini kasada ödedi. Öğrencilerle aynı masada iftarını açan Atay, iftarın ardından öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi. Üniversite öğrencilerine derslerinde başarılar dileyen Atay, programın ardından yurttan ayrıldı.