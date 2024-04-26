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Vali Avni Çakır: "İklim ve çevre sorunları giderek artan bir problem haline gelmektedir"

Muş'ta "Çevre Sorunları ve İklim Değişikliğine Uyum Toplantısı" düzenlendi

MUŞ - Muş Valisi Avni Çakır, iklim ve çevre sorunlarıyla tüm dünyanın birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, "Ülkemiz genelinde, tüm dünyada olduğu gibi iklim ve çevre sorunları giderek artan bir problem haline gelmektedir" dedi.

Muş İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz" projesi çerçevesinde düzenlenen "Çevre Sorunları ve İklim Değişikliğine Uyum Toplantısı" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Muş Valiliği, Avrupa Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Muş Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muş İl Özel İdaresi işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında köy ve mahalle muhtarlarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Projenin tanıtım videosunun izletilmesinin ardından konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un 5 ilçesi, 400 bin nüfusu ve 368 köyüyle oldukça geniş bir coğrafyaya yerleşmiş bir il olduğunu belirterek, "İnsanlar, ülkeler, şehirler birbirlerine sınırlar koyabilirler. Ama doğa, iklim, dünya genelinde böyle bir sınır koymaz. Sizdeki bir iklimsel sıkıntı, kirli bir hava sadece sizi etkilemekle kalmaz, komşunuzu ve dünyada diğer ülkeleri de etkiler. O yüzden iklim ve çevre sorunlarıyla tüm dünyanın birlikte hareket etmesi gerekiyor. Ülkemiz genelinde tüm dünyada olduğu gibi iklim ve çevre sorunları giderek artan bir problem haline gelmekte. İçinde yaşamış olduğumuz dünya gelecek çocuklarımıza bırakılmak üzere bize bir emanet olarak duruyor. Onları büyüklerimizden aldığımız gibi korumak ve çok daha iyi şartlarda gelecek nesillere bırakmak durumundayız. Bu nedenle tüm dünya ülkeleri ve şehirleri bu konuda işbirliği ve el birliği yapmak durumunda" dedi.

Avrupa'nın en gelişmiş ve en güzel ülkelerinden biri olan İtalya'daki proje ortaklarıyla çevre sorunları, çevre temizliği konusundaki bilgi ve tecrübeleri paylaşmak üzere bu proje kapsamında işbirliği gerçekleştirdiklerini dile getiren Vali Çakır, "Ülke olarak İtalyanlar, Türklere dünyanın çok benzeyen ülkelerden de biri. Dolayısıyla coğrafi olarak da birbirimize benziyoruz. Aynı sorunlarla uğraşıyoruz. Bu konudaki tecrübelerimizle bu proje kapsamında birbirlerimize iletme fırsatı bulduk. Muş olarak bizler de hem valilik hem belediye hem okullarımızda hem sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, çevre bilincini aşılamaya gayret ediyoruz. Bu konudaki başarı topyekün hareket etmeyle anca kazanılır" şeklinde konuştu.

Kendi ve ekibi adına Muşluların misafirperverliği ve sıcakkanlılığı için teşekkür eden İtalya'nın Mirabello Sannitico Belediye Başkanı Angelo Miniello da, Türkiye'ye ilk defa geldiğini belirterek, "Buraya geldiğimiz ilk andan itibaren kendimizi evimizde hissettik. Projeyi geliştirmek, Avrupa Birliği'nin en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtiyorum. Çok önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü çevre hakkında çok önemli konuşmalar ve sohbetler geliştirdik. Bu konuda başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu programda biz sizden öğreneceğiz, siz de bizden öğreneceksiniz. Daha fazla bekleyemeyiz, harekete geçmemiz gerekiyor. İklim değişikliği ve çevre problemleri yakın gelecekte sıkıntı olabilecek problemler. Bu problemle karşılaşıldığı takdirde bunu çözmek için çok fazla zamanımız yok. Çözüm aramak için çok az bir zamanımız olacak. Bu yüzden sürekli yenilenmemiz ve şimdiden çalışmaya başlamamız gerekiyor. Sıfır atık dönüşüm konusunda çok güzel örneklerimiz var ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Beraber çok güzel işler yapacağımıza inanıyor ve sizleri İtalya'da görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Projeye 2022 yılında başvurduklarını ve 2023 yılında hayata geçirildiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "650 adet çöp konteyneri ve bir çöp kamyonu alınmıştı. Geriye kalan bütçe ile de çevre düzenleme işlemleri yapılmıştır. Ortağımız olan İtalya Mirabello Sannitico Belediyesine hazırlık ziyareti gerçekleştirilmiş ve orada bu proje kapsamında neler yapılabileceğine dair planlar gerçekleştirilmiştir. Projemiz kapsamında 4 lise, üniversite, kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere toplamda 364 kişiye 'çöp ve atık malzemeler', 'çevre koruma bilincini artıma', 'sıfır atık ve iklim değişikliğine uyum' eğitim verildi. Çevre bilincini artırmak amacıyla örnek bir köy seçilerek örnek uygulamalar yapılacaktır. Çevre bilincinin artırılması için örnek projeden bütün köylere proje yaygınlaştırılacaktır" diye konuştu.

Sunum yapılmasıyla son bulan programa, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vilayetler Hizmet Birliği Temsilcisi Bülent Boztuğ, İtalya'dan gelen proje heyeti, kurum amirleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.