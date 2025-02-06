Vali Aygöl, Depremzedelere Destek Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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Vali Aygöl, Depremzedelere Destek Ziyaretinde Bulundu

Vali Aygöl, Depremzedelere Destek Ziyaretinde Bulundu

Vali Aygöl, deprem sonrası Bilecik'e yerleşen Adil Kenziman'a mobilya atölyesinde destek ziyaret etti.

06.02.2025 20:47
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 6 Şubat 2023'te meydana gelen, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra memleketi Hatay'dan ailesiyle birlikte geldiği Bilecik'e yerleşen Adil Kenziman'a, çalıştığı mobilya atölyesinde ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kenziman, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından eşi ve ablasıyla Bilecik'e geldi.

Kenziman ve ailesine yaşadıkları zorlu süreçte destek olmak isteyen tanıdıkları, kendi evlerini depremzedelere tahsis ederek kiraya çıktı.

Kenziman ve ailesi de eve yerleşerek burada yeniden bir hayat kurdu.

Aygöl, ziyarette yaptığı konuşmada, böylesine örnek bir dayanışmayı takdirle karşıladığını belirtti.

Fedakarlık ve birlik, beraberlik ruhunun Türk milletinin en büyük gücü olduğunun altını çizen Vali Aygöl, şunları kaydetti:

"Depremin yaralarını sarmak için devlet ve millet el ele verdik, kimseyi yalnız bırakmadık. Adil Bey ve ailesi gibi nice vatandaşlarımız, hayata yeniden tutunmak için mücadele ediyor. Biz de devlet olarak onların yanında olmaya, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz ve yalnız değil. Gerek sosyal yardımlar gerekse istihdam imkanlarıyla depremzede ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Kenziman da deprem sürecinde Bilecikliler ve yetkililerden yoğun destek gördüğünü belirtti.

Deprem sonrasında zor günler geçirdiklerini ancak hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmediklerini vurgulayan Kenziman, "Bizi bağırlarına basan, yardım elini uzatan herkese teşekkür ediyorum. Devletimiz bizi asla yalnız bırakmadı. 'Bıraktı' dersek yalan söylemiş oluruz. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Tüm devlet büyüklerimize ilgilerinden dolayı minnettarız. Burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz ve biliyoruz ki yalnız değiliz." ifadesini kullandı.

Fotoğraf çekilmesiyle sona eren ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Aygöl, Depremzedelere Destek Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika

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