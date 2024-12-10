Vali Aygöl, Osmangazi Ortaokulu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Aygöl, Osmangazi Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

Vali Aygöl, Osmangazi Ortaokulu\'nu Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmangazi Ortaokulu'nda kitap okuma etkinliğine katıldı.

10.12.2024 13:18
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki Osmangazi Ortaokuluna ziyarette bulundu.

Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Aygöl, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı, öğretmenlerle toplantı düzenledi.

Vali Aygöl, ziyarette yaptığı açıklamada, okulda haftada 14 saat İngilizce, 2 saat Almanca dersi verildiğini, böylece öğrencilere kapsamlı yabancı dil eğitimi sunulduğunu vurguladı.

Voleybol maçıyla devam eden ziyaret, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Aygöl, Osmangazi Ortaokulu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

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