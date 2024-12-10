Vali Aygöl, Osmangazi Ortaokulu\'nu Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki Osmangazi Ortaokuluna ziyarette bulundu.
Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Aygöl, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı, öğretmenlerle toplantı düzenledi.
Vali Aygöl, ziyarette yaptığı açıklamada, okulda haftada 14 saat İngilizce, 2 saat Almanca dersi verildiğini, böylece öğrencilere kapsamlı yabancı dil eğitimi sunulduğunu vurguladı.
Voleybol maçıyla devam eden ziyaret, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.
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