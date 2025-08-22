Vali Bilgihan Bucak'ı Ziyaret Etti

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, ilçe ziyaretleri kapsamında Bucak'ı ziyaret etti.

Bucak Kaymakamlığına giden Bilgihan, Kaymakam Can Kazım Kuruca ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Bilgihan, görevine yeni başlayan Bucak Kaymakamı Kuruca'ya başarılar dileyerek, ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ardından ilçedeki esnafı ziyaret eden Bilgihan, talep ve önerileri dinledi.

Bilgihan, ilçede yapımı devam eden 24 derslikli Bucak Anadolu Lisesi inşaatını, güçlendirme çalışmaları devam eden Bucak 75. Yıl İlkokulunu ve yapımı devam eden Bucak Barbaros Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu inşaatında inceledi.