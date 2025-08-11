Vali Bilgihan Kariyer Günleri'nde - Son Dakika
Vali Bilgihan Kariyer Günleri'nde

11.08.2025 15:00
Burdur Valisi Bilgihan, Kariyer Günleri etkinliğinde toplumsal dayanışmayı vurguladı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Mellililer Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinin konuğu oldu.

Bilgihan, Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca ile Antalya'da geçen yıl kurulan derneği ziyaret etti.

Dernek tarafından gerçekleştirilen Kariyer Günleri etkinliğine katılan Bilgihan, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinin, kültürel değerlerin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Ercan Öztürk de dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

