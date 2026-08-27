Vali Canbolat Çubuk'ta Esnafla Buluştu - Son Dakika
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Vali Canbolat Çubuk'ta Esnafla Buluştu

Vali Canbolat Çubuk\'ta Esnafla Buluştu
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Ankara Valisi Yakup Canbolat, Çubuk'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Çubuk ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Vehbi Bakır'dan ilçenin genel durumu, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında bilgi alan Canbolat, yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kamu hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesinin önemine değinen Canbolat, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Daha sonra Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Soner Asıl ve yargı mensuplarıyla görüşen Canbolat, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde de bulunan Canbolat, iş yerlerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

Bir sucuk üreticisini de ziyaret eden Canbolat, ürünler hakkında bilgi alarak esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Vali Canbolat, programının devamında Çubuk Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile görüştü.

Kaynak: AA

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