30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

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Ankara Valisi Yakup Canbolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında zaferin, milletin bağımsızlık ve birlik kararlılığını dünyaya gösteren şanlı bir destan olduğunu belirtti. Vali, vatanı korumanın ve ülkeyi ileri taşımanın ortak sorumluluk olduğunu vurgulayarak, başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmetle andı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, "30 Ağustos Zaferi, aziz milletimizin en zor şartlar karşısında dahi istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini, vatanı söz konusu olduğunda bütün farklılıklarını bir kenara bırakarak tek yürek olacağını bütün dünyaya gösteren şanlı bir destandır." ifadesini kullandı.

Canbolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin bağımsızlığına, vatanına ve bayrağına olan sarsılmaz bağlılığının destansı bir mücadeleyle zafere dönüştüğü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Mesajında "30 Ağustos Zaferi, aziz milletimizin en zor şartlar karşısında dahi istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini, vatanı söz konusu olduğunda bütün farklılıklarını bir kenara bırakarak tek yürek olacağını bütün dünyaya gösteren şanlı bir destandır." ifadesine yer veren Canbolat, milletin inancı, fedakarlığı ve kahraman ordunun eşsiz mücadelesiyle kazanılan bu büyük zaferin; vatan sevgisinin, milli birlik ve beraberliğin, bağımsız yaşama iradesinin tarihteki en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirtti.

Vali Canbolat, ecdadın büyük fedakarlıklarla emanet ettiği aziz vatanı korumanın, birlik ve beraberliği daha da güçlendirmenin ve ülkeyi her alanda daha ileriye taşımanın ortak sorumluluk olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Tarih boyunca karşılaştığı her türlü güçlüğü inancı, cesareti ve dayanışma ruhuyla aşmayı başaran milletimiz, bugün de aynı azim ve kararlılıkla geleceğe yürümekte, Türkiye'nin güçlü ve müreffeh yarınlarının inşası için çalışmaya devam etmektedir. Geçmişimizden aldığımız güçle, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak ülkemizin geleceğine güvenle yürümeyi sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'mizin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Valiliği, Politika, Destan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun - Son Dakika

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