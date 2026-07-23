Vali Canbolat'tan Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Vali Canbolat'tan Basın Bayramı Mesajı

23.07.2026 14:45
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Ankara Valisi Canbolat, gazetecilerin önemini vurgulayarak Basın Bayramı'nı kutladı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat mesajında, basının doğru, güvenilir ve tarafsız bilgiye dayanan haberlerle toplumsal hayatın sağlıklı işlemesine katkı sunan, dezenformasyondan uzak ve sağlıklı bir kamuoyu oluşumunda önemli sorumluluklar üstlenen en temel unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Doğru habercilik anlayışıyla görev yapan basın mensuplarının, toplumun haber alma hakkının teminatı olmasının yanı sıra, ülkenin gelişimine, birlik ve beraberliğinin güçlenmesine ve demokratik hayatın sağlıklı şekilde işlemesine de önemli katkılar sağladığını vurgulayan Canbolat, bu yönüyle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın, basının üstlendiği bu önemli görevin hatırlanması açısından anlamlı bir vesile olduğunu ifade etti.

Yakup Canbolat, mesajında şunları kaydetti:

"Basın mensuplarımız, yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda büyük bir özveriyle çalışarak toplumun haber alma ihtiyacını karşılamakta, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunmakta ve devlet ile vatandaş arasında önemli bir iletişim köprüsü oluşturmaktadır. Meslek ilkelerine bağlı, sorumluluk sahibi ve tarafsız bir basın anlayışı, demokrasimizin güçlenmesi, toplumsal huzurun korunması ve kamuoyunun sağlıklı şekilde oluşması açısından büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde bilgiye erişimin son derece hızlandığı bir ortamda, doğru ve teyit edilmiş haberciliğin değeri her geçen gün daha da artmaktadır. Basın mensuplarımız, kamu yararını gözeten yayıncılık anlayışıyla toplumun doğru bilgilendirilmesine katkı sağlamakta, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine destek vermektedir. Ülkemizin kritik dönemlerinde ortaya koydukları sorumlu ve milli duruş da her türlü takdirin üzerindedir."

Vali Canbolat, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan tüm basın mensuplarının, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Canbolat'tan Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika

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