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Vali Çiçek, kar savaşçılarının çalışmalarını denetledi

ARDAHAN - Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek kent genelinde iki gün süren yoğun kar ve fırtına sebebiyle kapanan yollarda çalışma yürüten karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek, kolaylıklar diledi ve tatlı ikramında bulundu.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Ardahan'da 55 yılın rekoru kırıldı. Vali Çiçek, kar yağışının ardından karayolları ve özel idare ekiplerinin karla mücadele yaptığı bölgelerde, ekiplere işlerinde kolaylıklar diledi ve dikkatli olmalarını isteyerek tatlı ikramında bulundu.

Vali Çiçek, "Son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaştık.1968 yılındaki 133 santimetre kar kalınlığını kırsal kesimlerde geçtik. Kent genelinde 96 santimetre ölçülen kar kalınlığı kırsal kesimlerde 1,5 metreye ulaştı. Yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açmak için devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Karayolları ve özel idare ekipleri canhıraş bir şekilde çalıştılar. Ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.