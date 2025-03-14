Vali Çiftçi, Oltu'da Organize Sanayi Bölgesi Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Vali Çiftçi, Oltu'da Organize Sanayi Bölgesi Toplantısına Katıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nin Müteşebbis Heyet Toplantısı'na katıldı. Toplantıda alt yapı ve güvenlik gibi konular ele alındı, ardından Oltu Aile Destek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

14.03.2025 18:29
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Vali Çiftçi'den Oltu çıkarması

ERZURUM - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu ilçesinde bir dizi programa katıldı.

Erzurum Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nin Müteşebbis Heyet Toplantısı üyelerin katılımı ile yapıldı. Vali Çiftçi'nin katılım sağladığı toplantıda, alt yapı çalışmalarının tamamlanması, istinat duvarının yapımı, yol ve asfalt çalışmaları, güvenlik personeli çalıştırılması ve ağaçlandırma yapılması gündem maddeleri ele alındı. Vali Çiftçi'ye toplantıda; Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, Oltu OSB Müdürü Salih Hocaoğlu, Oltu OSB Üyeleri; Erkan Koç, Medeni Eker, Hasan Oğuz, Ömer Soylu, Temel Demir, Ahmet Kalkan eşlik etti.

Vali Mustafa Çiftçi, daha sonra Oltu Aile Destek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Burada kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerler Vali Mustafa Çiftçi'ye Türk Bayrağı hediye etti.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Çiftçi, Oltu'da Organize Sanayi Bölgesi Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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