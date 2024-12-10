Vali Ergün'den İnsan Hakları Günü Mesajı - Son Dakika
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Vali Ergün'den İnsan Hakları Günü Mesajı

Artvin Valisi Ergün, İnsan Hakları Günü'nde insan haklarının evrenselliğine vurgu yaptı.

10.12.2024 11:17
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Artvin Valisi Turan Ergün, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ergün, mesajında, çağdaş dünyanın ortak paydası ve tüm insanlığın ortak aklı olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulüyle en yüksek ahlaki değerlerden olan temel hak ve özgürlüklerin evrensel boyutta korunması ve geliştirilmesinin güvence altına alındığını belirtti.

İnsan haklarının hiçbir ayrım gözetmeksizin, herhangi bir şarta bağlı olmadan tüm insanların doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez üstün nitelikli değerler olduğunu vurgulayan Ergün, "Bu değerler kişiyi kendi özüyle ve onuruyla yaşatmak için zorunlu olan koşulları ifade etmektedir. İnsan hakları tüm bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama tam ve eşit katılımını sağlamaktadır. İnsanlığın onurlu yaşam mücadelesinin mihenk taşlarından olan bu hakların korunması sadece bireyin refahı için değil aynı zamanda toplumsal huzur ve barışın sağlanması bakımından da büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ergün, tarih boyunca farklı kültürlere kucak açarak dünya barışına önemli katkılarda bulunan Türkiye'nin, barış ve istikrarın tesisine rehberlik eden bu beyannameyi ilk imzalayan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsan şeref ve haysiyetini korumayı en temel gaye kabul eden, dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa ve zulme karşı çıkmayı ilke edinen devletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de gönül coğrafyasında yaşayan tüm masum ve mazlumlara yardım eli uzatmaya, sessiz çığlıklarının sesi olmaya kararlılıkla devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle bu özel günün tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisiyle tüm vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

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