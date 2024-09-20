Vali Erol, Aronya Üreticisini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Erol, Aronya Üreticisini Ziyaret Etti

Vali Erol, Aronya Üreticisini Ziyaret Etti

Ordu Valisi Muammer Erol, aronya üreten Mithat Gürsu'yu ziyaret ederek bilgi aldı ve destek sundu.

20.09.2024 16:48
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Ordu Valisi Muammer Erol, aronya üreten Mithat Gürsu'yu bahçesinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Delikkaya Mahallesi'ndeki 6,5 dönümlük arazisinde 3 yıldır aronya yetiştiren Gürsu, Vali Erol'a ürün hakkında bilgi verdi.

Gürsu, 4 bin kök aronya diktiğini, bir kökten 10 ile 15 kilo aronya elde ettiğini anlattı.

Komşusu İbrahim Bayrak'ın da bahçesine 2 bin kök aronya diktiğini ve 20-25 ton ürün elde edildiğini aktaran Gürsu, anavatanı Kuzey Amerika olan aronyanın içeriği dolayısıyla sağlık meyvesi olarak da anıldığını vurguladı.

Gürsu'ya bereketli kazançlar dileyen Vali Erol, tarımsal çeşitliliğin ve üretimin çoğalmasının önemine işaret etti.

Tüketicilerin yeni lezzetlerle buluşmasının önemli olduğunu kaydeden Erol, "Ordu Valiliği olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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