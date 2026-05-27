Vali Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Vali Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni Ziyaret Etti
27.05.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bayram kutlaması yaparak çalışanların emeklerini vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın birinci gününde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışanların bayramını kutladı.

Vali Gül, Eyüpsultan'da bulunan İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ziyarette, çağrı salonunda bulunan mikrofonla çalışan personelin bayramını tebrik etti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Gül, zaman zaman bazı bayramlarda 9 günlük tatil ilan edildiğini belirterek, "Bazı işler var ki 9 gün tatil de 1 gün tatil de olsa, o sektörlerde tatil yapma imkanı yok. 112 onlardan bir tanesi." dedi.

Gül, şunları söyledi:

"112'ye baktığımızda emniyet, jandarma, itfaiye, sağlık ve orman benzeri bütün kuruluşların burada temsilcileri var. Olası bir olumsuzlukta vatandaşlarımız 112'yi arayarak en yakın noktaya ulaşabiliyorlar. Bizler de arkadaşlarımızla bayramlaşmak için geldik. Aslında basın mensupları da onlardan biri. Sizin de bayramınız, mesai kavramınız yok. Hem arkadaşlarımızın bayramını tebrik edelim istedik hem de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, İçişleri Bakanı'mızın mesajlarını, bayram tebriklerini iletmek için geldik."

Vali Gül'e ziyaretinde, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Feyza Emin ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürü Kadir Ali Sırmalı da eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Davut Gül, Güvenlik, Politika, Güncel, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel
Japonya’da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı Japonya'da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı
Arda Güler: Ancelotti, ’En iyi orta sahalardan olacaksın’ dediğinde bile sağ kanatta oynattı Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı
İspanya’da göz dolduran Vedat Muriqi’ye dev talip İspanya'da göz dolduran Vedat Muriqi'ye dev talip
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

18:47
Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de oynamıştı Tolgay Arslan’dan futbola veda
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynamıştı! Tolgay Arslan'dan futbola veda
18:26
17 yıllık evliliğini bitirmişti Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
17:53
Beyaz Saray: İran’ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
17:50
Kenan Yıldız’ın formasını giyeceği kulüp ’’Yüzde 100’’ diyerek duyuruldu
Kenan Yıldız'ın formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu
17:36
Bild gazetesi, “CDU’da Başbakan Merz’in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu“ iddia etti
Bild gazetesi, "CDU'da Başbakan Merz'in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu" iddia etti
16:46
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 18:54:13. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.