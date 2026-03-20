Vali Gül, Darülaceze'de Bayram Coşkusunu Paylaştı

20.03.2026 12:57
İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Gül'ü, Şişli'deki Darülaceze Başkanlığı'nda Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam ile bazı görevliler karşıladı.

Çocukların da yer aldığı kahvaltıda konuşan Gül, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Büyük bir aile olduklarını dile getiren Gül, Darülaceze ailesi olarak zaman zaman bir araya geldiklerini söyledi.

Gül, ramazanda çeşitli iftarlarda bir araya geldiklerini belirterek, "Gerek hayırseverlerimizle gerek Darülaceze personelimizle ve öğrencilerimizle ramazanı gerçekten dolu dolu yaşadık. Bu coşku bayrama kadar geldi. Bayramı da paylaşarak dostlukları daha da artırarak, ülke genelinde de kendi hayatımızda da kardeşliğimizi daha da artırarak, inşallah bu bayram süresini devam ettireceğiz." diye konuştu.

"Kıymetli vatandaşlarımızın teveccühü için şükranlarımızı sunuyoruz"

Darülaceze Başkanı İslam ise bayramların gönül köprülerinin kurulduğu, küskünlüklerin son bulduğu zamanlar olduğunu anlattı.

İslam, Darülaceze'de bayramın manasının çok daha derin olduğunu dile getirerek, "Bayram ziyaretleri denildiğinde ise aile büyüklerinden sonra gelen ilk gelen mekan Darülaceze olmuştur. Kıymetli vatandaşlarımızın bu teveccühü için şükranlarımızı sunuyoruz. Köklü medeniyetimizde yer alan merhamet, büyüğe saygı, küçüğe sevgi, Darülacezenin 130 yıllık geleneği içerisinde yaşatılmıştır ve yaşatılmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Darülaceze sakinlerinden Nuker Güvenç de burada çok mutlu olduklarını söyledi.

Güvenç, çocukların da çok mutlu olduğunu, hep beraber çok güzel bayram geçirdiklerini kaydetti.

Vali Gül, kahvaltıdan sonra Darülacezenin yaşlı ve çocuk sakinlerinin bayramını kutladı.

Etkinlikte çocuklara çikolata ikram edildi.

Kaynak: AA

