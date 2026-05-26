Vali Gül, Kurban Alanını İnceledi

İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı ziyaret ederek, hazırlıkları yerinde inceledi.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Vali Gül, kurban alanında alınan tedbirler, satış ve kesim noktalarındaki düzenlemeler, hijyen, güvenlik ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gül, kurbanlık hayvan almak için alanda bulunan vatandaşlar ve hayvan sahipleriyle bir süre sohbet etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Gül, Kurban Bayramının huzur ve sağlık içinde geçirilmesi dileklerini iletti.

Çobançeşme'de kurulan belediyeye ait kurban satış ve kesim alanında bu yıl 117 çadır yer alırken, yaklaşık 3 bin büyükbaş ve 4 bin küçükbaş kurbanlık hayvan bulunuyor.

Belediye ekipleri, Kurban Bayramı süresince temizlik, zabıta, veterinerlik, güvenlik ve yönlendirme hizmetleriyle sahada görev yapacak.