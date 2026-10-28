Vali Hacıbektaşoğlu, 29 Ekim mesajında Zonguldak'ın enerji katkısını vurguladı - Son Dakika
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Vali Hacıbektaşoğlu, 29 Ekim mesajında Zonguldak'ın enerji katkısını vurguladı

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Hacıbektaşoğlu, mesajında Zonguldak'ın üretim ve enerji katkısının Türkiye Yüzyılı hedeflerinde önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, Cumhuriyet'in, milletin tarih boyunca taşıdığı bağımsızlık iradesinin, en zor şartlarda dahi sarsılmayan vatan sevgisinin ve geleceğine kendi iradesiyle yön verme kararlılığının en büyük eseri olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin, istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak destansı mücadele verdiğini ifade eden Hacıbektaşoğlu, daha sonra egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu yeni bir dönemin kapılarının açıldığını kaydetti.

Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet'in, hür ve eşit vatandaşlar olarak yaşama, adaletin güvencesi altında geleceğe güvenle bakma, eğitimle ve bilimle ilerleme imkanı kazandırdığını belirterek, 29 Ekim'de bağımsızlığın Cumhuriyet ile taçlandığı, millet iradesinin devletin temelini oluşturduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu aktardı.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda Türkiye'yi daha güçlü, müreffeh ve ileri bir geleceğe taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Zonguldak'ımız da alın teriyle, üretimiyle, köklü madencilik birikimiyle ve ülkemizin enerji geleceğine sunduğu katkılarla bu yürüyüşte önemli bir yere sahiptir. Bizlere düşen, Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak daha da ileriye taşımak, çocuklarımıza ve gençlerimize bugünkünden daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Milletimizin birlik ve beraberliği, gençlerimizin bilgisi ve gayreti, insanımızın çalışkanlığı ve vatan sevgisiyle Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının büyük başarılara sahne olacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA
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