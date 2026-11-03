Vali Hochul, New York'ta 30 yıl sonraki ilk kızamık ölümünü açıkladı

Vali Hochul, New York'ta 30 yıl sonraki ilk kızamık ölümünü açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vali Kathy Hochul, New York'un Lewis County'sinde bir çocuğun kızamıktan öldüğünü ve bunun eyalette 30 yıl sonraki ilk kızamık ölümü olduğunu açıkladı. Bu yıl bölgede 15 kızamık vakası kaydedilirken Hochul, aşı reddinin halk sağlığını koruma mekanizmalarını zayıflattığını söyledi.
ABD'nin New York eyaletinde 30 yıl sonra kızamık kaynaklı ilk çocuk ölümü yaşandığı bildirildi.
New York Eyalet Valisi Kathy Hochul, yaptığı açıklamada, eyaletin Lewis County bölgesinde bir çocuğun kızamık hastalığına yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini belirtti.
Çocuğun hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu aktaran Hochul, "Bu vaka, New York'ta son 30 yıl içinde kızamık kaynaklı ilk ölüm vakası." ifadesini kullandı.
Yaşanan bu can kaybının, giderek daha fazla ailenin aşı yaptırmaktan vazgeçmesinden kaynaklandığını söyleyen Hochul, bu durumun halk sağlığını koruma mekanizmalarının zayıfladığına dair bir işaret olduğunu kaydetti.
Hochul, bu ölümün, ABD yönetiminin, Amerikalıları önlenebilir hastalıklardan koruma konusunda "onlarca yıl boyunca kaydedilen ilerlemeyi bilinçli bir şekilde zayıflatmasının ne denli vahim sonuçlar doğurabileceğini gösteren yıkıcı bir hatırlatma" olduğunu ileri sürdü.
Yerel sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, bu yıl şimdiye kadar Lewis County bölgesinde 15 kızamık vakası kaydedildi.
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