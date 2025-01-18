Vali Koç \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Koç, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Koç, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" adlı karesini seçen Koç, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ile "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karelerine oy kulandı.

Vali Koç, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve oy verirken çok zorlandığını söyledi.

Yoğun geçen bir yılın geride kaldığını ve yarışmada çok anlamlı fotoğraflar olduğunu aktaran Koç, "İnşallah 2025 yılının bütün dünyada barış ve huzurun hakim olacağı bir yıl olması temennisinde bulunuyorum. Gazze, Filistin, Doğu Türkistan ve dünyanın her yerinde mazlumların huzur bulacağı bir dünya olmasını temenni ediyorum." dedi.