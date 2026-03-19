Vali Köklü, Bayram Trafik Denetimine Katıldı - Son Dakika
Vali Köklü, Bayram Trafik Denetimine Katıldı

19.03.2026 15:50
Tokat Valisi Abdullah Köklü, Ramazan Bayramı için trafik denetimlerine katıldı ve uyarılarda bulundu.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tokat-Niksar kara yolunda yürütülen trafik denetimine katıldı.

Köklü, Tokat-Niksar kara yolu Uzunburn mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü denetleme noktasında ekiplerce durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti, çocuklara düdük ve boyama kitabı hediye etti.

Yolların durumu ve yolculukları hakkında sürücülerden bilgi alan Köklü, hız sınırını aşmamaları ve seyir halinde cep telefonu kullanmamaları uyarısında bulundu.

Vali Köklü, gazetecilere, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Vatandaşların sevdiklerine güvenle ulaşması, bayram ziyaretlerini yapabilmesini ve bayramın hüzne dönüşmemesini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma tarafından en üst düzeyde tedbir alındığını belirten Köklü, "Arife günü ve bayram süresince 274 trafik ekibi, 728 motorize ekip ile toplamda 6 bin 95 personel 24 saat esasına göre görev başında olacaktır.

Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemerlerini takmalarını ve hız sınırlarını aşmamalarını özellikle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizim için en büyük bayram hediyesi, sizin sevdiklerinizle sağ salim kavuşmanızdır." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Köklü, Bayram Trafik Denetimine Katıldı - Son Dakika

Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı Çığlıkları caddeyi inletti Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı! Çığlıkları caddeyi inletti
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti
Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler
Twitter’a beğenmeme butonu geliyor Twitter'a beğenmeme butonu geliyor

15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:34
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
13:29
İstanbul’a 3 uyarı birden Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
İstanbul'a 3 uyarı birden! Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
12:01
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
SON DAKİKA: Vali Köklü, Bayram Trafik Denetimine Katıldı - Son Dakika
