Vali Köklü'den AA'nın 105. Yılına Kutlama

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Köklü, mesajında, Anadolu Ajansının, Türkiye'nin uluslararası platformlarda sesini duyurmasında önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Kurulduğu 1920 yılından bu yana, ülkemizin en güvenilir haber kaynaklarından birisi olduğunu belirten Köklü, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla milletimizin haber alma hakkını gözeten Anadolu Ajansı; milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sunmuş, kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlenmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalarda bulunan Anadolu Ajansı, gelişen teknolojiye de uyum sağlayarak, vatandaşlarımıza hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırdığı haberlerle yüksek sorumluluk bilinciyle çalışmaktadır. Bundan sonra da aynı bilinçle çalışmalarını sürdüreceğine yürekten inandığım Anadolu Ajansı'nın tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."