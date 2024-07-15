Vali Köşger: "Hainler Türk milletine kendi silahını doğrultulmaya çalıştı" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vali Köşger: "Hainler Türk milletine kendi silahını doğrultulmaya çalıştı"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk milletine kendi silahı doğrultulmaya çalışıldığını söyledi. Köşger, şehit polis memuru ikiz kardeşlerin mezarını ziyaret ederek başsağlığı diledi. Şehitlerin babası ise evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam dedi.

15.07.2024 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Köşger: "Hainler Türk milletine kendi silahını doğrultulmaya çalıştı"

ADANA - Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Düşman içimizden biriydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformalarını giymiş hainler tarafından Türk milletine kendi silahı doğrultulmaya çalışıldı" dedi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile kent protokolü, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Burada aile yakınlarına başsağlığı dileyen Köşger, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti. Şehitlerin babası Hacı Ali Oruç ile yakınları oğullarının mezarında gözyaşı döktü.

"Bütün millet ayağa kalktı"

Vali Köşger, 15 Temmuz gecesi şehit düşenleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, "Bu toprakları vatan kılmak için çok büyük sınavlardan geçtik. Onların hepsinde düşman belliydi ama burada düşman içimizden biriydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformalarını giymiş hainler tarafından Türk milletine kendi silahı doğrultulmaya çalıştı. Bütün millet ayağa kalkarak asker ve polisiyle birlikte bu millet o badireyi savuşturmuş oldu" dedi.

"Evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam"

İkiz şehitlerin babası Hacı Ali Oruç ise her 15 Temmuz'da yaralarının tazelendiğini belirterek, "Evlatlarımla gurur duyuyorum. Evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam. Bu vatan için her zaman varız. Allah vatana millete zeval vermesin" diye konuştu.

Daha sonra protokol, Asri Mezarlığa giderek şehit Halit Yaşar Mine'nin ardından da Buruk Mezarlığı'na giderek şehit polis memuru Yunus Uğur'un kabirlerini ziyaret etti.

Kaynak: İHA

Yavuz Selim Köşger, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Adana, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Köşger: 'Hainler Türk milletine kendi silahını doğrultulmaya çalıştı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 23:47:00. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Köşger: "Hainler Türk milletine kendi silahını doğrultulmaya çalıştı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement