Vali Özkan'dan Eğitim Mesajı - Son Dakika
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Vali Özkan'dan Eğitim Mesajı

26.06.2026 09:42
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Manisa Valisi Özkan, eğitimdeki başarıları ve yaz tatilini değerlendirme önerilerini paylaştı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında öğrencilerin gayreti, öğretmenlerin fedakarlığı ve velilerin desteğiyle eğitim alanında önemli kazanımlar elde edildiğini belirtti.

Eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını aktaran Özkan, milli ve manevi değerlere bağlı, düşünen, üreten, araştıran ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmenin temel hedef olduğunu ifade etti.

Özkan, öğrencilere yaz tatilini dinlenme, kitap okuma ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğretmenlere emekleri dolayısıyla teşekkür eden Özkan, velilere de eğitim sürecine katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Eğitim yatırımlarının sürdüğünü belirten Özkan, "Eğitim altyapısının güçlendirilmesi, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin daha nitelikli şartlarda eğitim almasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Eğitim alanına yapılan her yatırımın, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Özkan'dan Eğitim Mesajı - Son Dakika

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