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Vali Recep Soytürk'e Türkiye Sakatlar Derneği ziyareti - Son Dakika
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Vali Recep Soytürk'e Türkiye Sakatlar Derneği ziyareti

Vali Recep Soytürk\'e Türkiye Sakatlar Derneği ziyareti

Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Vali Soytürk, Kocaçınar ile bir süre görüştü. Kocaçınar, dernek çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi. Ziyarette Kocaçınar'a dernek üyeleri de eşlik etti.

01.02.2024 15:03  Güncelleme: 15:06
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Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk, Kocaçınar ile bir süre görüştü.

Kocaçınar, dernek çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Ziyarette Kocaçınar'a dernek üyeleri de eşlik etti.

Hüseyin Uzunlar'a ziyaret

Emiryakup Mahalle Muhtarı Osman Uysal, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.

Uzunlar ve Uysal görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Uzunlar, Uysal'a ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Uysal da Uzunlar'a teşekkür etti.

Kaymakam Güler'den ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen aileleri evlerinde ziyaret etti.

İhtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Güler, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Ailelerin isteklerini not alan Güler, çocuklara da hediyeler verdi.

Güler'e ziyaretinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlker Demirtaş eşlik etti.

Kaynak: AA

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