Vali Şahin: Manavgat'ta Hasar Tespit Çalışmalarına Başlanacak - Son Dakika
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Vali Şahin: Manavgat'ta Hasar Tespit Çalışmalarına Başlanacak

Vali Şahin: Manavgat\'ta Hasar Tespit Çalışmalarına Başlanacak

Antalya Valisi Hulusi Şahin, sel ve taşkınlardan etkilenen Manavgat'ta incelemelerde bulundu. Ekiplerin, su basan mesken ve iş yerlerinde temizlik ile zarar tespit çalışmalarına başlayacağını duyurdu.

21.12.2024 22:57  Güncelleme: 22:59
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VALİ ŞAHİN: HASAR TESPİT ÇALIŞMASINA BAŞLANACAK

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu yağış uyarısının ardından sel ve taşkınların yaşandığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu. Vali Hulusi Şahin, Manavgat Kaymakamlığı'nda kurum temsilcileriyle Afetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Vali Şahin, AFAD, DSİ, Karayolları, itfaiye, emniyet, jandarma ve ilgili tüm kurumların sahada olduğunu ifade ederek, yağışlardan mağdur olan vatandaşlar için günün aydınlanmasıyla birlikte ekiplerin su basan mesken ve iş yerlerinde temizlik ve zarar tespit çalışmalarına başlayacağını söyledi. Vali Hulusi Şahin, su taşkınlarından zarar gören vatandaşlara Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın maddi destek sağlayacağını belirtti.

Kaynak: DHA

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