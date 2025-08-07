Vali Sezer, Başsavcı Sarıca\'yı Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, göreve başlayan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ile Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halis İpek'i ziyaret ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Başsavcı Sarıca ve İpek'te ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Sezer'e teşekkür etti.