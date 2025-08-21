Vali Sezer'den Gülce'ye Çocuk Parkı Müjdesi - Son Dakika
Vali Sezer'den Gülce'ye Çocuk Parkı Müjdesi

Vali Sezer\'den Gülce\'ye Çocuk Parkı Müjdesi
21.08.2025 15:40
Edirne Valisi Yunus Sezer, 5 yaşındaki Gülce'nin isteğini yerine getirerek köye çocuk parkı yapacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in 5 yaşındaki Gülce Temizkan'a verdiği "çocuk parkı" sözü, köydeki tüm çocukların yüzünü güldürdü.

Köylerdeki yatırımları yerinde incelemek üzere gerçekleştirdiği program kapsamında İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe köyüne gelen Vali Sezer, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konuşması sırasında yanına gelen 5 yaşındaki Gülce Temizkan'ın, "Vali amca senden bir şey isteyebilir miyim? Bizim eve çocuk parkı yapar mısın?" sözleri herkesi gülümsetti.

Gülce'yi medeni cesaretinden dolayı tebrik eden Sezer, evinin yakınındaki bir bölgeye park yapabileceklerini belirterek, "Tüm arkadaşlarınla oynarsın. Çocuk parkı için köyünüzde yer de var. Gülce'nin istediği mahalleye yapalım parkı." diye konuştu.

Sezer'in bu sözü Gülce kadar köydeki diğer çocukları da sevindirdi.

Öte yandan gençlerin talebi üzerine Sezer, köye halı saha yapılacağını da kaydetti.

"Hizmet seferberliği devam ediyor"

Devletin imkanlarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Sezer, şunları kaydetti:

"Köylerimizle ilgili başlattığımız hizmet seferberliği devam ediyor. Hem İl Özel İdaresi imkanlarını kullanıyoruz hem bakanlıklarımız destek oluyor. Şu anda Türkiye'de parmakla gösterilecek bir hizmet yapıyoruz. Geçen yıl 200 kilometre sıcak asfalt hedefi koymuştuk. Bunu hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz şudur, önümüzdeki yıl itibarıyla hemen hemen bütün 'grup yolu' dediğimiz köy yollarımızı sıcak asfaltla buluşturmak. Sonrasında kalabalık köylerimizdeki yolları yapacağız. Tüm köylerimizi birkaç yıl içerisinde sıcak asfaltla buluşturup 20-30 yıl sağlam şekilde yama yapmadan kullanmasını istiyoruz."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin köy yollarının konforlu ve şehir kalitesinde yapıldığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Sezer'e ziyaretinde, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun eşlik etti.

Kaynak: AA

