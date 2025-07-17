Vali Sezer, Keşan\'da Emniyet Binası İncelemesi Yaptı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Sezer, Yeni Mahalle'de yapımı süren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası şantiyesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Sezer, emniyet binasının en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti.

İncelemelere, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Keşan İlçe Emniyet Müdürü Serkan Arpak da katıldı.