Vali Sezer Kore gazisiyle iftarda buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kore gazisi Arif Bacı ve ailesiyle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, Kore gazisi 96 yaşındaki Arif Bacı ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Sezer çifti, aileyle birlikte iftar yaptı ardından sohbet etti.

Vali Sezer, Bacı ve ailesine misafirperverlikleri için teşekkür etti.