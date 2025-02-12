Vali Sezer, Öğrencilere Sporla Buluştu - Son Dakika
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Vali Sezer, Öğrencilere Sporla Buluştu

Vali Sezer, Öğrencilere Sporla Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, 'Okuldan Spora' projesi kapsamında öğrencilerle spor yaptı.

12.02.2025 13:16
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Edirne Valisi Yunus Sezer, "Okuldan Spora" Projesi kapsamında spor yapan öğrencilerle buluştu.

Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ile Menzilahir Mahallesi'ndeki yenilenen Edirne Belediyesi Spor Tesisleri'ni ziyaret etti.

Tesiste proje kapsamında spor yapan öğrencileri izleyen Sezer ve Akın, öğrencilerle sohbet etti.

Vali Sezer tesislerde satranç oynayan ve bilek güreşi yapan çocukları izledi, öğrencilerle bilek güreşi yaptı.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve muhtarlar da yer aldı.

"Okuldan Spora Projesi"

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen Türkiye'de bir ilk olan "Okuldan Spora Projesi", teknolojinin getirdiği hareketsiz yaşam tarzı ve okul devamsızlığını azaltmayı hedefliyor.

Özellikle dezavantajlı bireylerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde ikamet eden öğrencileri kapsayan proje ile 13 okulda eğitim gören öğrencilerin topluma uyum sağlamaları amaçlanıyor.

Öğrencilerin spor salonlarına ve sahalara ulaşımı servislerle sağlanırken, eğitim sonrası öğrencilere kumanya veriliyor. Proje kapsamında 1538 öğrenciye eşofman, forma ve ayakkabıdan oluşan spor ekipman kiti dağıtılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yunus Sezer, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

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