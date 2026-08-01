Vali Sezer, TMO Tesislerini Ziyaret Etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, buğday alım çalışmalarını inceledi ve üreticilerle görüştü.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tesislerini ziyaret ederek buğday alım çalışmalarını inceledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, buğday satış sezonu kapsamında alım yapılan silolarda incelemelerde bulundu.
Üreticilerle bir araya gelen Sezer, alım süreci ve yürütülen işlemler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA
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