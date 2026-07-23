Vali Soytürk Malkara'daki Spor Tesislerini İnceledi - Son Dakika
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Vali Soytürk Malkara'daki Spor Tesislerini İnceledi

Vali Soytürk Malkara\'daki Spor Tesislerini İnceledi
23.07.2026 08:56
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara'da yeni spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara ilçesinde 14 Kasım Futbol Sahası, 14 Kasım Spor Salonu ile yapımı tamamlanan ve kısa süre içinde hizmete açılması planlanan yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tesisleri gezen Soytürk, tribünler, idari bölümler, sporcu soyunma odaları, teknik alanlar ve çevre düzenlemelerini inceledi.

Malkara Kaymakamı Haluk Koç'tan tesislerin mevcut durumu ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Soytürk, spor altyapısına yönelik yatırımların gençlerin ve vatandaşların daha modern tesislerde spor yapabilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Spor salonunda gençlerle voleybol oynayan Soytürk, daha sonra sporcular ve aileleriyle sohbet etti.

-Vali Soytürk, süt ürünleri üretim tesisini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara ilçesinde üretim yapan ve birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren Kaanlar firmasını ziyaret etti.

Firma sahibi Ekrem Kaan tarafından karşılanan Soytürk, üretim faaliyetleri ve firmanın çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette Soytürk'e Malkara Kaymakamı Haluk Koç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı eşlik etti.

-İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaküçük'ten Liman Başkanı Sulu'ya ziyaret

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı görevine atanan Mustafa Asım Sulu'yu makamında ziyaret etti.

Karaküçük, Sulu ile bir süre görüşerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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