Vali Soytürk'ten Kadınlar Günü Mesajı

08.03.2026 12:18
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında hayatın her alanında yer alan kadınların, toplumsal refah ve huzurun sağlanmasında her zaman başrolde olduğunu belirtti.

Kadınları umutlu olan toplumun geleceğe de umutla baktığını dile getiren Soytürk, "Kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda daha etkin olmaları ve farklı alanlarda mesleki eğitim ve kadın girişimciliğin özendirilmesi amacıyla devletimiz, her türlü desteği vermektedir. Sağlanan bu destek ve teşviklerle ülkemizde kadınlarımızın işgücüne katılım oranlarında ciddi bir yükseliş meydana geldiğini ve istihdamla birlikte diğer bütün alanlarda daha aktif olduklarını görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Soytürk, kadınların iş, akademik ve toplumsal hayata katılımının artmasının önemli olduğunu vurguladı.

Tekirdağ'da kadınlara yönelik çok sayıda mesleki ve kişisel kursların açıldığını ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ilimizde halk eğitim merkezleri ve yerel yönetimler bünyesinde kadınlarımız için mesleki eğitim ve kişisel gelişim kursları verilmeye devam edilmektedir. Kadınlarımızın iş hayatı ve sosyal hayatta daha fazla yer alması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Şehit ve gazilerimizin eş ve anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

