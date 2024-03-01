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Vali Tanrısever maden ocağında işten çıkarılan işçiyi tekrar işe aldırdı

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever'in köy ziyaretleri devam ediyor

Karamustafa ve Boyluca köylerini ziyaret eden Vali Tanrısever, maden firmasında incelemelerde bulundu

Köylülerin talebini firmaya ileten Vali Tanrısever, işten çıkarılan eşi kanser hastası işçiyi tekrar işe aldırdı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, köy ziyaretleri kapsamında gittiği Karamustafa köyünde madende işten çıkarılan eşi kanser hastası 3 çocuk babası Halil Cepe'yi firmayla görüşerek tekrar işe aldırdı.

Geleneksel hale getirdiği haftada bir gün köy ziyaretleri kapsamında bu hafta merkeze bağlı Karamustafa ve Boyluca köylerini ziyaret eden Vali Tanrısever, köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye'de adını değerli bir madenden alan tek il olan Gümüşhane'nin merkeze bağlı Karamustafa köyünde muhtar Tuncer Çelik ve köy sakinleri tarafından karşılanan Vali Tanrısever'e aynı köyde bulunan bir maden firmasında çalışan işçilerden Halil Cepe'nin işten çıkarıldığı, eşinin hasta olduğu bilgisi verildi.

Köy ziyaretinin ardından 2011 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen açılıştan bugüne kadar zaman zaman çevre sorunları zaman zaman personel sorunları zaman zaman maaş sorunlarıyla gündem olan Midi Mahallesindeki maden firmasını ziyaret eden Vali Tanrısever, çinko, gümüş, bakır ve altın çıkarılarak işlenen ve güncel rakamlarla 393 çalışanın olduğu maden hakkında işletme müdürü Olgun Kibar'dan brifing aldı.

Daha sonra tesisin başta laboratuvarı olmak üzere atık havuzları ve diğer kısımlarında incelemelerde bulunarak bilgi alan Vali Tanrısever'e İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Cemil Bayram ile çevre köylerin muhtarları eşlik etti.

Vali Tanrısever, önceki yıllarda maden işletmesinde bozundurma tankından atık barajına taşıma yapan borunun kopması sonucu atık barajına akması gereken kirli suyun maden sahasına yayılarak dereye karıştığı tesiste milli ekonomiyi düşünmelerinin yanında doğayı da mutlaka düşünmeleri gerektiğini belirterek firmadan ilave tedbirlerin mutlaka alınmasını istedi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan madende gerçekleşen felaketin burada da yaşanmaması için vadide yer alan köy muhtarlarının taleplerinin de dikkate alınmasını isteyip "İliç'teki gibi bir hadise burada olmasın" diyerek yetkili kurumlara yeni denetimler yapılması talimatını veren Vali Tanrısever, köylülerle maden firması arasında yaşanan soğukluğun da giderilmesini, köylülerin işten çıkarılması, nakliye sorunları gibi sorunlarla mağdur edilmemesini istedi.

Karamustafa'daki incelemelerinin ardından aynı firmanın Boyluca köyü Çamlık (Evreni) mahallesinde planladığı alan ile aynı köyün Devrenci Mahallesindeki sahalarda da incelemelerde bulunan Vali Tanrısever, köy muhtarı Tahir Öztürk ve vatandaşların bu konudaki taleplerini dinleyerek programını sonlandırdı.

"İliç'te meydana gelen afetten dolayı hepimiz hassasız. Çok daha dikkatli olmak durumundayız"

Ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Gümüşhane'nin Karamustafa ve Boyluca köylerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini hatırlatan Vali Tanrısever, "Karamustafa köyünde işletilen maden ocağını gördük ve yetkililerden gerekli bilgileri aldık. Çok yakın bir zamanda Erzincan İliç'te meydana gelen afetten dolayı hepimiz hassasız. Çok daha dikkatli olmak durumundayız. Gümüşhane maden şehri, şehrin kurulmasının sebebi madenlerdir. Hem madenleri nasıl devam ettiririz hem de insan hayatına, köylülerimizin hayatına olan olumsuz etkilerini nasıl en aza indiririz bunun derdindeyiz. Şirket yetkilileriyle de köylülerimizle de olumlu görüşmeler yaptık. İnşallah yakın zamanda biraz daha sıkı tedbirlerle olası afetlerin önüne nasıl geçeriz hep beraber düşüneceğiz ve konuşacağız" dedi.

"Halil Cepe yeniden işe başlayacak"

Karamustafa köyündeki vatandaş buluşmasında gündeme gelen madende çalışırken işten atılan eşi hasta 3 çocuk babası Halil Cepe'nin durumuyla ilgili soruyu cevaplandıran Vali Tanrısever, "Eşi kanser hastası olan vatandaşımız işe başlayacak. Firma yetkilileriyle görüştük o işe başlayacak inşallah. Köylülerimizin talebi "Biz bu köylüyüz, madene en yakın köy biziz. Dışardan değil de bu köyden insanlar işe alınsın" idi. Bu konuda da yüzde 100 haklılar ve yerinde bir talepti. Bunu da şirket yetkilileriyle görüştük. Milletvekillerimizle de görüşeceğiz. Şirketin en üst yetkilileri ile de irtibat kurarak ilk olarak bu köylülerin istihdamı noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.