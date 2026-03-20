Vali Taşyapan\'dan Bayram Ziyaretleri

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçleri ve kurumlarda görevli personelle bayramlaştı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Taşyapan, İtfaiye Müdürlüğü ve Hakkari Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek personelin bayramını kutladı, tedavi gören vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından Atatürk Polis Merkezi Amirliği ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçerek, personelin bayramını tebrik eden Taşyapan, Depin Kontrol Noktası ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne de ziyarette bulundu, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Zap Jandarma Karakol Komutanlığı'na da giden Taşyapan, jandarma personelinin bayramlarını kutladı.

Taşyapan'a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata eşlik etti.