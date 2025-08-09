Vali Toraman Hastaneye Ziyaret Gerçekleştirdi

VALİ TORAMAN'DAN HASTANE ZİYARETİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, orman yangınından etkilenen Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile çevresinde incelemelerde bulundu. Vali Toraman, hastane yöneticilerinden bilgi aldı. Vali Toraman, hastanede sağlık hizmeti sunumuna engel teşkil edecek herhangi bir durumun bulunmadığını belirtip, sağlık çalışanlarına ve hastane idarecilerine teşekkür etti. Ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne geçen Vali Toraman, yangından etkilenen vatandaşlar ile personeli ziyaret etti.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,