Vali Turan'dan Gazeteciler Günü Mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında gazeteciliğin, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Gazetecilerin, ülkenin, bölgenin ve kentin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesi ile kalkınmasına önemli katkılar sağladığını ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında, medya hayati bir önem taşımaktadır. Medya iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, görsel ve yazılı basının yanı sıra internet haberciliğini ve sosyal medyanın etkinlik alanını neredeyse toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde kuşatmıştır. Bu nedenle doğru ve tarafsız habercilik anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. Bu nedenle gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır.

Bizler de bu noktada Kırklareli'mizde gerek yerel gerek ulusal basınımızın temsilcileriyle iş birliğimizi sürdüreceğimizi ve basın mensuplarının görevlerini daha sağlıklı koşullarda yerine getirebilmesi hususunda valilik olarak gereken tüm desteği sağlamaya devam edeceğimizi belirtmek isterim."