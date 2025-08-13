Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Müftü Yusuf Eviş'i ziyaret etti.
Turan ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Sağlık Müdürü Cerit'den bilgi alan Turan, sağlık alanında yatırımların devam ettiğini belirtti.
Turan daha sonra Eviş'i ziyaret edip kentte yeni yapılacak cami ve Kur'an kursları hakkında brifing aldı.
Vali Turan'dan Sağlık ve İbadet Ziyaretleri
