Vali Turan, Dereköy'de 3,5 tonluk hafif ticari kargo geçişine ilişkin bilgi aldı - Son Dakika
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Vali Turan, Dereköy'de 3,5 tonluk hafif ticari kargo geçişine ilişkin bilgi aldı

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Vali Turan, Dereköy\'de 3,5 tonluk hafif ticari kargo geçişine ilişkin bilgi aldı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dereköy Gümrük Kapısı'nda incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Turan, 1 Ağustos 2026 itibarıyla 3,5 tona kadar hafif ticari kargo araçlarının geçişe açıldığını ve bunun Avrupa'ya ihracatta alternatif güzergah oluşturduğunu belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu.

Gümrük sahasını gezen Turan, yetkililerden gümrük işlemleri, hafif ticari kargo araçlarının geçiş süreci ve devam eden modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Turan, konuşmasında, Dereköy Gümrük Kapısı'nın Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli kapılardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki mutabakat kapsamında 1 Ağustos 2026 itibarıyla azami yüklü ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının geçişine açıldığını ifade eden Turan, Avrupa'ya kara yoluyla ihracatta alternatif bir güzergah oluşturarak ihracat ve kalkınma hedeflerine katkı sunduğunu belirtti.

Vali Turan'a, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, Dereköy Gümrük Müdürü Kubilay Tarhan, Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amiri Hakkı Ünlü ile İl Emniyet Müdürlüğü Dereköy Kara Hudut Kapısı Şube Müdür Vekili Hüseyin Karapınar eşlik etti.

Kaynak: AA
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