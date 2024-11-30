Vali Turan Hamitabat Santrali\'ni Ziyaret Etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde incelemede bulundu.

Santral sahasını gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı.

Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin Türkiye'nin en eski doğalgaz çevrim santrali olduğunu ifade eden Turan, enerjide Türkiye Yüzyılı hedefine yönelik sürdürülen çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Turan, daha sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bölge müdürü Mehmet Kürşat Özveren'den brifing alan Turan, personele çalışmalarında başarılar diledi.