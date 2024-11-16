Vali Turan Kofçaz\'da Ziyaretlerde Bulundu

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Turan ilk olarak Kofçaz Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Neyfel Ören'den brifing alan Turan, kaymakamlık personeli ile bir araya geldi.

Ardından Belediye Başkanı Levent Şenol'u ziyaret eden Turan, ilçe hakkında bilgi aldı.

Vali Turan, ziyaret programı emniyet ve jandarma komutanlığı ile sonlandırdı.