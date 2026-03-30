Vali Turan Kütüphane Haftası'nda Öğrencilerle Kitap Okudu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu.

Vali Turan, Kütüphane Haftası dolayısıyla İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa katıldı.

Burada öğrencilerle sohbet eden Turan, kütüphane merdivenlerinde bir süre kitap okudu.

Ardından konferans salonuna geçen Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, kütüphanelerin geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, bilgiye erişimi kolaylaştıran, bireyin düşünce dünyasını zenginleştiren önemli kültür mekanları olduğunu söyledi.

Kütüphanelerin, toplumun bilgiye erişim hakkını güvence altına alan, öğrenmeyi hayat boyu sürdürülebilir kılan temel kurumlar olduğunu vurgulayan Turan, "Bu yönüyle kütüphaneler, sadece kitapların bulunduğu yerler değil, aynı zamanda eğitim, kültür ve medeniyetimizin taşıyıcısıdır." dedi.

Turan, kütüphanelerin klasik yapılarının ötesine geçerek, bireylerin sosyalleştiği, araştırma yaptığı, kendini geliştirdiği ve üretkenliğini artırdığı merkezler olarak öne çıktığını dile getirdi.

Programda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Kütüphane Müdürü Mete Karagöl de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Turan, düzenlenen kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile kütüphaneden en çok yararlanan 82 yaşındaki emekli öğretmen Tomris Turan'a plaket verdi.

Turan, kütüphanelere yönelik yaptığı haberlerle farkındalık oluşturan Anadolu Ajansı Kırklareli Kıdemli Muhabiri Özgün Tiran'a da plaket verdi.

Tören, öğrencilerin gösterisi ile sona erdi.