Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Turan Kütüphane Haftası'nda Öğrencilerle Kitap Okudu

30.03.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kütüphane haftasında öğrencilere kitap okuyarak farkındalık oluşturdu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu.

Vali Turan, Kütüphane Haftası dolayısıyla İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa katıldı.

Burada öğrencilerle sohbet eden Turan, kütüphane merdivenlerinde bir süre kitap okudu.

Ardından konferans salonuna geçen Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, kütüphanelerin geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, bilgiye erişimi kolaylaştıran, bireyin düşünce dünyasını zenginleştiren önemli kültür mekanları olduğunu söyledi.

Kütüphanelerin, toplumun bilgiye erişim hakkını güvence altına alan, öğrenmeyi hayat boyu sürdürülebilir kılan temel kurumlar olduğunu vurgulayan Turan, "Bu yönüyle kütüphaneler, sadece kitapların bulunduğu yerler değil, aynı zamanda eğitim, kültür ve medeniyetimizin taşıyıcısıdır." dedi.

Turan, kütüphanelerin klasik yapılarının ötesine geçerek, bireylerin sosyalleştiği, araştırma yaptığı, kendini geliştirdiği ve üretkenliğini artırdığı merkezler olarak öne çıktığını dile getirdi.

Programda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Kütüphane Müdürü Mete Karagöl de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Turan, düzenlenen kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile kütüphaneden en çok yararlanan 82 yaşındaki emekli öğretmen Tomris Turan'a plaket verdi.

Turan, kütüphanelere yönelik yaptığı haberlerle farkındalık oluşturan Anadolu Ajansı Kırklareli Kıdemli Muhabiri Özgün Tiran'a da plaket verdi.

Tören, öğrencilerin gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kırklareli, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:25:37. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.