Vali Turan Muhtarları Ziyaret Etti

16.05.2026 10:39
Kırklareli Valisi Uğur Turan, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Merkez İlçe Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Vali Turan'a, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ve Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan eşlik etti.

Merkez İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı ve Asılbeyli Köyü Muhtarı İsmet Cebeci'den derneğin faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgi alan Turan, yönetim kurulu üyeleri ve muhtarlarla bir süre sohbet etti.

Muhtarların taleplerini dinleyen Turan, mahalle ve köylerde vatandaşlar ile devlet arasında önemli bir köprü vazifesi üstlenen muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Turan, Dernek Başkanı Cebeci ve tüm muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

Kırklareli Üniversitesinde Retrobüs konser verdi

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) bahar şenliği KLUFEST sona erdi.

Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilen şenliklerin kapanışında müzik grubu Retrobüs sahne aldı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, grubun solisti Fırat Şahverdi'ye performanslarından dolayı teşekkür ederek çiçek verdi.

Ak, şenliklerin son derece coşkulu geçtiğini belirterek, üniversite olarak sanata, spora ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

