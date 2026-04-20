Vali Turan Şükür Duasına Katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı.

Kayalı köyünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

Turan, yaptığı konuşmada, edilen duaların kabul olması dileğinde bulundu.

Düzenlenen programların hepsine katılmaya çalıştığını ifade eden Turan, su kaynaklarının dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Muhtar Yaşar Yağcı da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.