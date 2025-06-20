Vali Yardımcısı Beypınar'a veda
EDİRNE - Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Sınır Kapısı Mülkü İdare Amiri Erdoğan Beypınar, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Edirne Valiliğinde düzenlenen resmi töreninin ardından Beypınar'ın cenazesi Üç Şerefeli Camine getirildi.
Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası merhum Vali Yardımcısı Beypınar'ın cenazesi, Edirne Yenişehir Mezarlığın'a defnedildi.
Cenaze törenine çok sayıda protokol üyesi katıldı.
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