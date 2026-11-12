Vali Yardımcısı Ciğerci, İpsala Belediye Başkanı Kerman\'ı ziyaret etti

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yurt dışı görevi öncesi veda ziyaretleri kapsamında İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti.

Belediyede gerçekleşen ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kerman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ciğerci'yi belediyede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ilçeye gösterdiği yakın ilgi ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ciğerci ayrıca, İl Özel İdaresinin Keşan şantiyesini ziyaret ederek burada görev yapan personelle bir araya geldi.

Şantiyede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Ciğerci, mesai arkadaşlarıyla görüşerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.