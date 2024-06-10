Vali Yiğitbaşı'ndan sıcak havalarla ilgili önemli uyarı - Son Dakika
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Vali Yiğitbaşı'ndan sıcak havalarla ilgili önemli uyarı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, termometrelerin yarın 38 dereceleri göstermesinin beklendiği kentte vatandaşları özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Sıcak havalarla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Yiğitbaşı, orman yangınları konusunda da dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

10.06.2024 19:08
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Vali Yiğitbaşı'ndan sıcak havalarla ilgili önemli uyarı

"Vatandaşlar kendilerine çok dikkat etsin ve güneşten korusunlar"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, termometrelerin yarın 38 dereceleri göstermesinin beklendiği kentte vatandaşları özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 38 dereceleri bulması bekleniyor. Sıcak havalarla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Yiğitbaşı, "Özellikle kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar noktasında sıcağın çok olduğu öğle saatlerinde dışarıda olmamalarını tavsiye ediyoruz. İklim değişikliğinden dolayı hava sıcaklıklarının anormal derecede artış gösterdiği dönemlerde de orman yangınları konusunda da çok dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor. Bu konuda ben bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Kendilerine çok dikkat etsin ve güneşten korusunlar" dedi.

Orman yangınları konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunmayı ihmal etmeyen Vali Yiğitbaşı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ormanlara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle uzun Kurban Bayramı tatilinde mangal gibi ateş yakma konusunda çok dikkatli olunmalı ve hassasiyet gösterilmeli.

Kaynak: İHA

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