Vali Yılmaz, Emek Anadolu Lisesi İnşaatını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Yılmaz, Emek Anadolu Lisesi İnşaatını İnceledi

Vali Yılmaz, Emek Anadolu Lisesi İnşaatını İnceledi
06.03.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Yılmaz, Emek Mahallesi'ndeki lise inşaatında incelemelerde bulundu.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yapımı devam eden Emek Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz'a inceleme sırasında Vali Yardımcısı Yakup Güney, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu ve İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da eşlik etti.

Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Yılmaz, okulun tamamlanmasıyla bölgedeki ortaöğretim ihtiyacına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Emek Mahallesi'ndeki 32 derslikli lisenin yeni binasının inşasının sürdüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eskişehir'imize çok güzel bir okulu kazandırıyoruz. Çalışmaları hızlandırıyoruz. İnşallah nisan ayının sonuna kadar tamamlanmış olacak. Eylül ayında da açılışını yaparak öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Eğitim öğretim anlamında Emek Mahallemizde böyle bir okula gerçekten çok ihtiyaç vardı. Bu binamız tamamlandığında çok önemli bir ihtiyaç giderilmiş olacak. Şimdiden okulumuzun Eskişehir'imize ve sevgili çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Emek Mahallesi, Anadolu Lisesi, Erdinç Yılmaz, Odunpazarı, Valilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Yılmaz, Emek Anadolu Lisesi İnşaatını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İran Putin’i arayıp yardım istedi mi Merak edilen soru yanıt buldu İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
Fatma Nur Çelik’in adı okulunda yaşatılacak Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

12:28
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:39:24. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Yılmaz, Emek Anadolu Lisesi İnşaatını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.