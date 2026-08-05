Vali Zorluoğlu'ndan Gençlere Çağrı - Son Dakika
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Vali Zorluoğlu'ndan Gençlere Çağrı

Vali Zorluoğlu\'ndan Gençlere Çağrı
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Diyarbakır Valisi, gençlere büyük hayaller kurmalarını ve Türkiye'nin geleceği için umut olmalarını istedi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı'nda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, gençlere yaptığı çağrıda, "Daha özgür, daha bağımsız, daha güzel bir Türkiye için, daha gelişmiş, daha müreffeh bir ülke için, her görüşten insanımızın birbirine sıkı sıkıya sarılabildiği bir toplumun inşası için, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için sizler bizim en büyük ümidimizsiniz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 2026 Yaz Okulu Kapanış Programı Diyarbakır'daki Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlendi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu programda yaptığı konuşmada, gençlere başarı diledi. Diyarbakır'ın, her köşesinde peygamber mirası, her sokağında sahabe izi bulunan, fetih ruhunun kalplere işlediği kadim bir şehir olduğunu belirten Zorluoğlu, "Diyarbakır 639'da İslam orduları tarafından fethedilmiş. Fethinden bu tarafa da 14 asırdır ezan sesinin hiç susmadığı bir İslam beldesi olmuştur. Şehrimizin kalbinde yükselen, Anadolu'nun en eski ve en görkemli mabedi olan Ulu Cami, İslam dünyası tarafından beşinci Harem-i Şerif olarak kabul edilmektedir.  Özellikle Eğil ilçemizde Hazreti Elyesa ve Hazreti Zülkif ve isimleri nebi sıfatıyla gönüllere nakşedilen ashabların ebedi istirahatgahı olarak Diyarbakır adeta bir peygamberler yurdudur. Böyle mübarek, böylesine kıymetli bir şehrin evladı olmakla gurur duymalısınız" diye konuştu.

"BU SALONDA BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİNİN GENÇ NEFERLERİNİ GÖRÜYORUM"

TÜGVA Yaz Okulu kapsamında düzenlenen etkinliklere de değinen Vali Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da altı hafta boyunca binlerce çocuğumuz, binlerce gencimiz yaz okullarında dolu dolu programlara katıldı. Bir yandan milli ve manevi değerlerimizi kuşandınız, diğer yandan farklı spor dallarında kendinizi geliştirdiniz, yetiştirdiniz, yarışlar yaptınız, eğlendiniz. ve belki de en önemlisi yepyeni arkadaşlıklar, yepyeni dostluklar kurdunuz. Ben bu süre içerisinde öğrencilerimize rehberlik eden, birikimlerini aktararak sevgili çocuklarımıza yeni ufuklar çizen kıymetli öğretmenlerimize ve hocalarımıza da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Böyle salona bir baktığımda kökü mazide, gözü atide bir büyük davanın, büyük Türkiye idealinin genç neferlerini görüyorum. Türkiye'nin umudunu, istikbalini ve aydınlık yarınlarını görüyorum. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Sizler bilginizi ahlakınızla, şahsiyetinizi merhametinizle taçlandıracaksınız. Dünyayla entegre olacak ancak bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi de sonuna kadar koruyacak, yaşayacak ve yaşatacaksınız. Size güvenenlere en güzel hediyeyi bilimde, sanatta, sporda elde edeceğiniz başarılarınızla vereceksiniz."

"GENÇLER, LÜTFEN BÜYÜK DÜŞÜNMEKTEN ASLA ÇEKİNMEYİN"

"Türkiye ve dünya çapında elde edeceğimiz büyük başarılarla inşallah hep beraber övüneceğiz" diyen Vali Zorluoğlu, "O nedenle sevgili gençler, lütfen büyük düşünmekten asla çekinmeyin. Büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan hangi engelle karşılaşırsanız karşılaşın asla vazgeçmeyin. ve hiç kimsenin ufkumuzu daraltmasına, hayallerinizi daraltmasına da lütfen müsaade etmeyin. Daha özgür, daha bağımsız, daha güzel bir Türkiye için, daha gelişmiş, daha müreffeh bir ülke için, her görüşten insanımızın birbirine sıkı sıkıya sarılabildiği bir toplumun inşası için, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için sizler bizim en büyük ümidimizsiniz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır Valiliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Zorluoğlu'ndan Gençlere Çağrı - Son Dakika

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