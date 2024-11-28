Afyonkarahisar Valiliği, evinde beslediği kediler için mama desteği isteyen kadının talebini yerine getirdi.
Merkez Fatih Mahallesi'nde yaşayan Şevval Şahin, sokakta bulup evine aldığı kediler için Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'dan sosyal medya aracılığıyla mama talebinde bulundu.
Yiğitbaşı, ekipleri adrese yönlendirerek, talebin yerine getirilmesini sağladı.
Son Dakika › Güncel › Valilikten Kedi Mamasına Destek - Son Dakika
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